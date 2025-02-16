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Спорт

Сэр Алекс Фергюсон возобновит тренерскую деятельность на один матч

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 16 февраля 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 09:21
Сэр Алекс Фергюсон возобновит тренерскую деятельность на один матч
AP Photo/Dave Shopland, File

Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон возобновит тренерскую деятельность ради одного матча, сообщают британские СМИ.

83-летний шотландец примет участие в прощальном матче итальянского форварда Джузеппе Росси, который состоится 22 марта во Флоренции.

Джузеппе Росси выступал за "Манчестер Юнайтед" в 2004-06 годах.

Также форвард выступал за "Ньюкасл", "Парму", "Вильярреал", "Фиорентину", "Леванте", "Сельту", "Дженоа", "Реал Солт-Лейк", СПАЛ.

Джузеппе Росси закончил выступления в 2023 году.

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