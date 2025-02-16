"Атлетико" не сумел обойти "Реал". Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 16 февраля 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 08:51
Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Испании. "Атлетико" мог обойти "Реал", но не сумел обыграть "Сельту" 1:1.
"Матрасники" остались на втором месте, отставая от "Реала" на 1 очко.
Атлетико (Мадрид) - Сельта (Виго) 1:1
На 68-й минуте Яго Аспас реализовал пенальти 0:1.
На 81-й минуте Александр Серлот сравнял счет. Он забил шестой гол, выйдя на замену. Лучший результат сезона в ведущих европейских чемпионатах.
Вильярреал - Валенсия 1:1
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