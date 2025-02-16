"Бейтар" проиграл в Хайфе. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи двадцать третьего тура чемпионата Израиля по футболу. "Бейтар" проиграл хайфскому "Апоэлю" 2:3.

Маккаби (Петах-Тиква) - Маккаби (Нетания) 0:1

Команда Йоси Абукасиса одержала четвертую победу подряд и поднялась на шестое место.

Победный гол на 33-й минуте забил Игор Златанович. В 19 матчах чемпионата он забил 13 голов.

На 60-й минуте хозяева могли отыграться, но Мухаммад Ханди не реализовал пенальти.

Маккаби Бней Райна - Ашдод 1:4

Неожиданный результат. "Маккаби" ведет борьбу за верхний плэй-офф. "Ашдод" занимает предпоследнее место.

Два первых гола забил Мохаммад Кнаан.

Апоэль (Хадера) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:2

Северяне поднялись на седьмое место.

На 83-й минуте была ничья 0:0.

Апоэль (Хайфа) - Бейтар (Иерусалим) 3:2

Обе команды находятся в лидирующей шестерке. "Апоэль" одержал первую победу в четырех играх. "Бейтар" не смог победить в третьей игре подряд.

После первого тайма счет был 3:0.