x
16 февраля 2025
|
последняя новость: 07:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 февраля 2025
|
16 февраля 2025
|
последняя новость: 07:55
16 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Бейтар" проиграл в Хайфе. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

время публикации: 16 февраля 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 07:37
"Бейтар" проиграл в Хайфе. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Andrew Medichini

Состоялись матчи двадцать третьего тура чемпионата Израиля по футболу. "Бейтар" проиграл хайфскому "Апоэлю" 2:3.

Маккаби (Петах-Тиква) - Маккаби (Нетания) 0:1

Команда Йоси Абукасиса одержала четвертую победу подряд и поднялась на шестое место.

Победный гол на 33-й минуте забил Игор Златанович. В 19 матчах чемпионата он забил 13 голов.

На 60-й минуте хозяева могли отыграться, но Мухаммад Ханди не реализовал пенальти.

Маккаби Бней Райна - Ашдод 1:4

Неожиданный результат. "Маккаби" ведет борьбу за верхний плэй-офф. "Ашдод" занимает предпоследнее место.

Два первых гола забил Мохаммад Кнаан.

Апоэль (Хадера) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:2

Северяне поднялись на седьмое место.

На 83-й минуте была ничья 0:0.

Апоэль (Хайфа) - Бейтар (Иерусалим) 3:2

Обе команды находятся в лидирующей шестерке. "Апоэль" одержал первую победу в четырех играх. "Бейтар" не смог победить в третьей игре подряд.

После первого тайма счет был 3:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2025

Удаление Беллингема. "Реал" не смог обыграть "Осасуну". Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2025

Хет-трик Мармуша. Рекорд Эдерсона. Результаты матчей чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2025

Неожиданные поражения "Штутгарта" и "Боруссии". Результаты матчей чемпионата Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2025

Чемпионат Израиля по футболу. Лидер разгромил аутсайдера