"Бейтар" проиграл в Хайфе. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
Состоялись матчи двадцать третьего тура чемпионата Израиля по футболу. "Бейтар" проиграл хайфскому "Апоэлю" 2:3.
Маккаби (Петах-Тиква) - Маккаби (Нетания) 0:1
Команда Йоси Абукасиса одержала четвертую победу подряд и поднялась на шестое место.
Победный гол на 33-й минуте забил Игор Златанович. В 19 матчах чемпионата он забил 13 голов.
На 60-й минуте хозяева могли отыграться, но Мухаммад Ханди не реализовал пенальти.
Маккаби Бней Райна - Ашдод 1:4
Неожиданный результат. "Маккаби" ведет борьбу за верхний плэй-офф. "Ашдод" занимает предпоследнее место.
Два первых гола забил Мохаммад Кнаан.
Апоэль (Хадера) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:2
Северяне поднялись на седьмое место.
На 83-й минуте была ничья 0:0.
Апоэль (Хайфа) - Бейтар (Иерусалим) 3:2
Обе команды находятся в лидирующей шестерке. "Апоэль" одержал первую победу в четырех играх. "Бейтар" не смог победить в третьей игре подряд.
После первого тайма счет был 3:0.