Израильские дзюдоисты завоевали пять бронзовых медалей в Словакии
время публикации: 16 февраля 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 13:34
В Саморине, Словакия, проходит этап кадетского Европейского кубка по дзюдо, в котором принимают участие 654 спортсмена из 32 стран.
Сборная Израиля завоевала пять бронзовых медалей.
Призерами турнира стали
У мужчин: Том Дубровский (весовая категория до 55 кг), Йоав Давид Снир (весовая категория до 60 кг).
У женщин: Ривка Ицков (весовая категория до 40 кг), Элла бар Лев (до 48 кг) и Яли Яав (до 52 кг).
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