Израильские дзюдоисты завоевали пять бронзовых медалей в Словакии

В Саморине, Словакия, проходит этап кадетского Европейского кубка по дзюдо, в котором принимают участие 654 спортсмена из 32 стран.

Сборная Израиля завоевала пять бронзовых медалей.

Призерами турнира стали

У мужчин: Том Дубровский (весовая категория до 55 кг), Йоав Давид Снир (весовая категория до 60 кг).

У женщин: Ривка Ицков (весовая категория до 40 кг), Элла бар Лев (до 48 кг) и Яли Яав (до 52 кг).