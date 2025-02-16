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Израильские дзюдоисты завоевали пять бронзовых медалей в Словакии

Дзюдо
время публикации: 16 февраля 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 13:34
Израильские дзюдоисты завоевали пять бронзовых медалей в Словакии
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Саморине, Словакия, проходит этап кадетского Европейского кубка по дзюдо, в котором принимают участие 654 спортсмена из 32 стран.

Сборная Израиля завоевала пять бронзовых медалей.

Призерами турнира стали

У мужчин: Том Дубровский (весовая категория до 55 кг), Йоав Давид Снир (весовая категория до 60 кг).

У женщин: Ривка Ицков (весовая категория до 40 кг), Элла бар Лев (до 48 кг) и Яли Яав (до 52 кг).

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