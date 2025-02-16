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UFC. Каннонье нокаутировал Родригеса. Победа марокканца

Смешанные единоборства
время публикации: 16 февраля 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 10:19
Каннонье нокаутировал Родригеса
AP Photo/John Locher

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Cannonier vs. Rodrigues (также известный как UFC Fight Night 251 and UFC Vegas 102 и UFC on ESPN+ 109).

В главном поединке бывший чемпион промоушена в среднем весе американец Джаред Каннонье в начале четвертого раунда нокаутировал экс-чемпиона LFA бразильца Грегори Родригеса.

В соглавном поединке марокканец Юсеф Заляль по очкам победил американца Келвина Каттара.

Американец Эдмен Шахбазян на 94-й секунде боя нокаутировал Дилана "Безумного Халка" Будку (США).

Азербайджанец Назим "Черный Волк" Садыхов победил бразильца исмаэля Бонфима. Врач остановил бой после первого раунда.

Американец Андре Петровски решением судей победил бразильца Родольфо Виейра.

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