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Спорт

Дзюдо. Йонатан Венслер стал победителем турнира в Любляне

Дзюдо
время публикации: 09 февраля 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 11:17
Дзюдо. Йонатан Венслер стал победителем турнира в Любляне
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Любляне прошел турнир по дзюдо серии European Open, в котором принимали участие 419 спортсменов из 31 страны.

Израильтянин Йонатан Векслер (весовая категория до 60 кг) стал победителем турнира.

Он победил испанца Луиса Бардосо Лопеса, украинца Дениса Тупицкого, француза Венсана Лимара, венгра Андраша Виду (в полуфинале), венгра Шанада Фечко (в финале).

Йонатан Векслер - победитель кадетского чемпионата Европы 2021 года.

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