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В битве немецких гигантов ничья

Футбол
время публикации: 16 февраля 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 11:17
В битве немецких гигантов ничья
AP Photo/Martin Meissner

В центральном матче двадцать второго тура чемпионата Германии "Байер" и "Бавария" сыграли вничью 0:0.

"Бавария" лидирует, на 8 очков опережая "фармацевтов".

"Байер" владел колоссальным преимуществом (56% владения мячом, 15:2 по ударам, 3:0 по точным ударам, 6:0 по угловым), но победить не сумел.

Редкий матч, в котором "Бавария" не нанесла ни одного точного удара.

На 21-й минуте Вирц прострелил. Нойер задел мяч ногой. Фримпонг с линии вратарской бил по пустым воротам "Баварии", но попал в перекладину. Через 3 минуты мяч вновь сотряс перекладину ворот мюнхенцев. Натан Телла опередил защитников и пробил слету.

На 66-й минуте хозяева подали угловой. Телла пробил головой. Ким Мин Джэ вынес мяч "с ленточки".

В компенсированное время "Байер" мог дважды забить. На первой минуте компенсированного времени Нойер парировал мяч после удара Адли. Вюрц мог поразить пустые ворота, но пробил мимо. Через 3 минуты Нойер парировал мяч после удар Мукиеле в ближний нижний угол.

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