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NEWSru.co.il :: Спорт16 января 2022 г., 17:34

Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера "Эвертона"

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Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера "Эвертона"

Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера "Эвертона", сообщает сайт клуба из Ливерпуля.

Испанский специалист возглавил "Эвертон" летом прошлого года.

Под его руководством "ириски" одержали семь побед (5 в чемпионате Англии), четыре раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

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