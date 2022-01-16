Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера "Эвертона"
Рафаэль Бенитес уволен с поста главного тренера "Эвертона", сообщает сайт клуба из Ливерпуля.
Испанский специалист возглавил "Эвертон" летом прошлого года.
Под его руководством "ириски" одержали семь побед (5 в чемпионате Англии), четыре раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Кубок африканских наций. Обменявшись голами с пенальти, сборные Гамбии и Мали сыграли вничью
Кубок африканских наций. Обменявшись голами с пенальти, сборные Гамбии и Мали сыграли вничью
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
"Манчестер Юнайтед" без Криштиану Роналду не смог победить в Бирмингеме
"Манчестер Юнайтед" без Криштиану Роналду не смог победить в Бирмингеме
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Кубок Испании. Болельщики сорвали севильское дерби. Дубль Гуардиолы
Кубок Испании. Болельщики сорвали севильское дерби. Дубль Гуардиолы