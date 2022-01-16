Кубок африканских наций. Обменявшись голами с пенальти, сборные Гамбии и Мали сыграли вничью
В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, сборные Гамбии и Мали сыграли вничью 1:1.
Гамбия: Джоб, Колли, Гомес, Сонко Сундберг (Янко, 74), Юсуфа Бобб, Адамс (Моду Барроу, 83), Маррех, Турай, Джаллоу (Бадамоси, 83), Муса Барроу, Сисей (Колли, 73)
Мали: Мункоро, Айдара, Куяте, Сако (Айдара, 46), Амари Траоре, Кулибали, Самассеку (Адама Траоре, 46), Биссума, Дженепо (Думбья, 70), Коне
Эксперты считали фаворитом матча сборную Мали.
На 79-й минуте Ибраима Коне (Сарпсборг, Норвегия) реализовал пенальти 0:1.
Гамбийцы отыгрались на 90-й минуте. Пенальти реализовал бывший форвард "Аталанты" Муса Барроу (Болонья).
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