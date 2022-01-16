"Манчестер Юнайтед" без Криштиану Роналду не смог победить в Бирмингеме

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Астон Виллой" 2:2.

Ньюкасл - Уотфорд 1:1

Норвич - Эвертон (Ливерпуль) 2:1

Победа позволила "канарейкам" уйти с последнего места.

Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1

Астон Вилла (Бирмингем) - Манчестер Юнайтед 2:2

Криштиану Роналду в матче участия не принимал.

На 77-й минуте "красные дьяволы" вели в счете 2:0. На 68-й минуте у хозяев на поле вышел Фелипе Коутинью. Его появление кардинально изменило ход матча, и позволило бирмингемцам уйти от поражения.

На 6-й минуте Бруну Фернандеш пробил издали. Грубо ошибся голкипер хозяев 0:1. На 67-й минуте грубо ошиблись защитники, перекатывавшие мяч перед своей штрафной. Фред мяч перехватил. Передача. Бруну Фернандеш удвоил преимущество гостей 0:2.

На 77-й минуте 20-летний Джейкоб Рэмси сократил отставание 1:2. На 81-й минуте Рэмзи прострелил. Фелипе Коутинью отправил мяч в пустые ворота.