"Манчестер Юнайтед" без Криштиану Роналду не смог победить в Бирмингеме
Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Астон Виллой" 2:2.
Ньюкасл - Уотфорд 1:1
Норвич - Эвертон (Ливерпуль) 2:1
Победа позволила "канарейкам" уйти с последнего места.
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1
Астон Вилла (Бирмингем) - Манчестер Юнайтед 2:2
Криштиану Роналду в матче участия не принимал.
На 77-й минуте "красные дьяволы" вели в счете 2:0. На 68-й минуте у хозяев на поле вышел Фелипе Коутинью. Его появление кардинально изменило ход матча, и позволило бирмингемцам уйти от поражения.
На 6-й минуте Бруну Фернандеш пробил издали. Грубо ошибся голкипер хозяев 0:1. На 67-й минуте грубо ошиблись защитники, перекатывавшие мяч перед своей штрафной. Фред мяч перехватил. Передача. Бруну Фернандеш удвоил преимущество гостей 0:2.
На 77-й минуте 20-летний Джейкоб Рэмси сократил отставание 1:2. На 81-й минуте Рэмзи прострелил. Фелипе Коутинью отправил мяч в пустые ворота.
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