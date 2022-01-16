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NEWSru.co.il :: Спорт16 января 2022 г., 08:38

Кубок Испании. Болельщики сорвали севильское дерби. Дубль Гуардиолы

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Кубок Испании. Болельщики сорвали севильское дерби. Дубль Гуардиолы

Состоялись матчи 1/8 финала Кубка Испании. В четвертьфинал вышли Мальорка", "Райо Вальекано" и "Кадис".

Мальорка - Эспаньол (Барселона) 2:1

Жирона - Райо Вальекано (Мадрид) 1:2

Оба мяча в ворота хозяев забил Серхи Гуардиола.

Спортинг (Хихон) - Кадис 0:0 (по пенальти 2:4)


Бетис (Севилья) - Севилья

Матч будет доигран сегодня. Игра была прервана на 47-й минуте при счете 1:1. Кто-то из болельщиков бросил предмет, попавший в игрока "Севильи" Хорхе Хордана. Футболисту пришлось оказывать медицинскую помощь. Судья Рикардо де Бургос увел команды с поля.

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