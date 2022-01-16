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NEWSru.co.il :: Спорт16 января 2022 г., 10:33

Салах забил. Египтяне победили. Гол Мама не засчитали

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Египет - Гвинея-Бисау

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, египтяне победили сборную Гвинея-Бисау 1:0.

Положение команд после двух туров. Нигерия 6 очков, Египет 3, Гвинея-Бисау, Судан по 1.

Египтяне были явным фаворитом встречи. Сборная Гвинеи-Бисау не забивает уже в шестом мачте подряд.

В первом тайме мяч после удара Салаха метров с 20 попал в штангу. Затем нападающий "Ливерпуля" бил метров с 10, но вновь попал в штангу (причем в ту же). На 69-й минуте Салах нанес великолепный удар слету 1:0. Зизо (Замалек) мог удвоить преимущество "фараонов", но мяч после его удара угодил в штангу.


В конце встречи бывший форвард "Дижона" и лиссабонского "Спортинга" Мама Бальде забил красивый гол (обводящий удар в дальний угол), но взятие ворот отменили после просмотра видеоповтора.

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