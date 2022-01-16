Новак Джокович покинул Австралию
Первая ракетка мира Новак Джокович покинул Австралию. Он вылетел из Мельбурна в Дубаи, сообщает CNN.
Сегодня Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию теннисиста на повторную аннуляцию его визы властями Австралии.
Новака Джоковича обязали покинуть Австралию, что он и сделал.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
АТР сожалеет о высылке Джоковича и рекомендует теннисистам вакцинироваться
АТР сожалеет о высылке Джоковича и рекомендует теннисистам вакцинироваться
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Новак Джокович будет депортирован из Австралии. Его заменит Сальваторе Карузо
Новак Джокович будет депортирован из Австралии. Его заменит Сальваторе Карузо
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Суд по делу Джоковича. Судьи ушли на перерыв. Матч Новака вернулся в расписание Открытого чемпионата Австралии
Суд по делу Джоковича. Судьи ушли на перерыв. Матч Новака вернулся в расписание Открытого чемпионата Австралии