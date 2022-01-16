АТР сожалеет о высылке Джоковича и рекомендует теннисистам вакцинироваться

Официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов опубликовал заявление по делу Новака Джоковича.

"Сегодняшнее решение суда оставить в силе аннуляцию визы Новака Джоковича ставит точку в цепи прискорбных событий. В конечном счете, решения властей по вопросам общественного здоровья должны выполняться. Требуется время, чтобы все проанализировать и извлечь уроки из сложившейся ситуации.

Новак - один из величайших чемпионов нашего вида спорта и его отсутствие на Открытом чемпионате Австралии - потеря для игры. Мы знаем как Новак хотел защитить титул в Мельбурне и желаем ему всего наилучшего.

АТР настоятельно рекомендует всем игрокам сделать прививки".