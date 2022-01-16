Суд отклонил апелляцию Новака Джоковича
Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича против властей Австралии, повторно аннулировавших визу теннисиста, сообщает CNN.
Судья, вынесший решение, объявил, что сегодня суд не сможет дать подробное письменное разъяснение по делу, но оно будет дано в ближайшие дни.
Главный судья Джеймс Олсоп заявил, что решение было принято единогласно.
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Несмотря на решение суда, власти Австралии собираются депортировать Новака Джоковича
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