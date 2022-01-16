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NEWSru.co.il :: Спорт16 января 2022 г., 08:56

Суд по делу Джоковича. Судьи ушли на перерыв. Матч Новака вернулся в расписание Открытого чемпионата Австралии

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Суд по делу Джоковича. Судьи ушли на перерыв. Матч Новака вернулся в расписание Открытого чемпионата Австралии

В судебных слушаниях по делу Новака Джоковича объявлен перерыв. CNN сообщает, что о решении суда объявят в ближайшее время.

Сайт Открытого чемпионата Австралии не комментирует ситуацию с действующим победителем турнира, а его матч то появляется, то исчезает из расписания.

На данный момент матч сербских теннисистов Новак Джоковича и Миомира Кечмановича вернули в расписание турнира.


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Несмотря на решение суда, власти Австралии собираются депортировать Новака Джоковича

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