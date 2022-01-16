Суд по делу Джоковича. Судьи ушли на перерыв. Матч Новака вернулся в расписание Открытого чемпионата Австралии
В судебных слушаниях по делу Новака Джоковича объявлен перерыв. CNN сообщает, что о решении суда объявят в ближайшее время.
Сайт Открытого чемпионата Австралии не комментирует ситуацию с действующим победителем турнира, а его матч то появляется, то исчезает из расписания.
На данный момент матч сербских теннисистов Новак Джоковича и Миомира Кечмановича вернули в расписание турнира.
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