Суд по делу Джоковича. Судьи ушли на перерыв. Матч Новака вернулся в расписание Открытого чемпионата Австралии

В судебных слушаниях по делу Новака Джоковича объявлен перерыв. CNN сообщает, что о решении суда объявят в ближайшее время.

Сайт Открытого чемпионата Австралии не комментирует ситуацию с действующим победителем турнира, а его матч то появляется, то исчезает из расписания.

На данный момент матч сербских теннисистов Новак Джоковича и Миомира Кечмановича вернули в расписание турнира.