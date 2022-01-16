Кубок африканских наций. Алжирцы сенсационно проиграли

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, алжирцы сенсационно проиграли сборной Экваториальной Гвинеи 0:1.

Положение команд. Кот д`Ивуар 4 очка, Экваториальная Гвинея 3, Сьерра Леоне 2, Алжир 1.

Алжир: М`Боли, Манди, Бенламри (Тахрат, 54), Аталь, Бенсебаини, Махрез, Фегули (Слимани, 64), Бендебка (Браими, 73), Беннасер, Белаили, Бунеджа (Булая, 64)

Экваториальная Гвинея: Овоно, Ндонг, Акапо, Коко, Обианг, Бикоро (Миранда, 66), Мачин, Ганет, Буйла (Ганза, 66), Сальвадор (Энеме, 90+2), Сиафа (Луис Нлаво, 46)

Ничья со сборной Сьерра-Леоне в стартовом матче воспринималась не более как случайность. Эксперты считали, что разозленные алжирцы сметут соперника в этом матче. Ведь в сборной Алжира играют звезды мирового футбола Махрез, Фегули, Слимани, Браими. А у их соперника таких звезд нет.

Соперники играли жестко. Уже в первые 10 минут арбитр показал три желтые карточки (две - алжирцам).

Первый опасный момент был создан на 10-й минуте Рами Бенсебаини (Боруссия, Менхенгладбах) после подачи штрафного бил с близкого расстояния, но послал мяч выше ворот.

Гвинейцы ответили острой атакой. Бывший хавбек "Ромы" Хосе Мачин (Монца) прорвался к воротам и сильно пробил. Бывший голкипер "Крыльев Соыветов" и софийского ЦСКА Раис М`Боли (Аль Итифак, Саудовская Аравия) мяч поймал.

На 23-й минуте Багдад Бунеджа (Аль Садд, Доха) добил мяч в сетку, но сделал это из "вне игры".

Несколько раз гвинейцев выручал 20-летний голкипер Жезус Овоно (Алавес, Испания).

На 70-й минуте после подачи углового бывший защитник "Бетиса" Эстебан Обианг (Сан-Рафаэль) забил победный гол 0:1.