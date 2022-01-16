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NEWSru.co.il :: Спорт16 января 2022 г., 21:00

Кубок африканских наций. Невероятная ошибка лишила ивуарийцев победы

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Тунис - Мавритания 4:0

Состоялись матчи второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне. Сборная Кот д`Ивуар неожиданно не смогла победить команду Сьерра Леоне 2:2.

Положение команд в группе F. Гамбия, Мали по 4 очка, Тунис 3, Мавритания 0.

Тунис - Мавритания 4:0

Голы забили Вахби Хазри (Сент-Этьен) (два), Хамза Матлоути (Замалек, Египет) и Сейфеддин Язири (Замалек, Египет).


На 90-й минуте тунисцы не реализовали пенальти. Не смог забить Юсеф Мсакни (Аль-Араби, Доха).

Кот д`Ивуар - Сьерра Леоне 2:2

На 12-й минуте ивуарийцы не реализовали пенальти. Не забил Франк Кессье (Милан)

На 25-й минуте сенсация этого сезона Себастьян Алле (Аякс) вышел один на один 1:0.

На 55-й минуте следует пас на линию штрафной. Муса Ноа Камара (Ист Энд Лайонс, Фритаун) пробил. Мяч задел ногу защитника сборной Кот д`Ивуар и казался в сетке 1:1.

65-я минута. Потеря мяч в центре поля. Быстрая атака. Николя Пепе (Арсенал, Лондон) метров с 15 бьет точно в нижний угол 2:1.

А на третьей минуте компенсированного времени произошло невероятное. Спокойный контроль мяча. Защитник сбрасывает мяч вратарю. Грамотно - не в створ ворот. Но голкипер сборной Кот д`Ивуар Бадра Сангаре (JDR Stars, Претория, ЮАР) как-то уж совсем нелепо пытался поймать мяч (без его деятельности мяч ушел бы на угловой). В итоге, от его руки мяч отлетел к бывшему защитнику "Ливерпуля" Стивену Кокеру (Газиантеп, Турция). Тот прострелил. Бывший форвард "Шерифа" и "Ди Си Юнайтед" Альхаджи Камара (Рандерс, Дания) сравнял счет 2:2.

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