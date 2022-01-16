Куртуа отразил пенальти. Милитау удалили. "Реал" в Саудовской Аравии завоевал Суперкубок Испании

В Саудовской Аравии завершился минитурнир за Суперкубок Испании. Мадридский "Реал" в финале победил "Атлетик" (Бильбао) 2:0.

"Реал" в двенадцатый раз завоевал Суперкубок Испании.

На 38-й минуте Лука Модрич нанес великолепный удар в "девятку" 1:0. На 52-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти 2:0.

На 87-й минуте Эдер Милитау сыграл рукой в своей штрафной. Удаление ("Реал" остается в меньшинстве) и пенальти, который не реализовал Рауль Гарсия. Куртуа ногой парировал мяч.