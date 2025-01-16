"Маккаби" (Тель-Авив) сенсационно вылетел из Кубка Израиля по футболу
время публикации: 16 января 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 07:31
Состоялись матчи 1/8 финала Кубка Израиля по футболу. В четвертьфинал вышли "Ашдод", "Апоэль" (Беэр-Шева) и "Маккаби Бней Райна".
Нордия (Иерусалим) - Ашдод 1:4
"Нордия" - один из лидеров Лиги Алеф (третий дивизион израильского футбола).
Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Хадера) 6:0
Два гола забил Дан Битон. По разу отличились Кингс Кангва, Элдер Лопес. Амир Гана и Йоан Стоянов.
Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби Бней Райна 1:2
Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил бывший форвард московского "Локомотива" Эзекиэль Хенти.
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