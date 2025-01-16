Победы "Жальгириса" и "Барселоны". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 16 января 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 07:12
Завершился двадцать первый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 15 побед.
Тель-авивский "Маккаби" (5 побед) на предпоследнем (17) месте.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Виртус (Болонья, Италия) 77:68
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 91:96
Форвард "Фенербахче" Найджел Хейс набрал 27 очков.
Барселона (Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 82:73
Третью четверть хозяева выиграли 29:12.
Форвард "Барселоны" Джабари Паркер набрал 25 очков и сделал 8 подборов.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Монако (Франция) 95:94
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