Открытый чемпионат Австралии. Поражение Дениса Шаповалова
время публикации: 16 января 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 12:02
В матче второго круга венгр Фабиан Марожан одержал волевую победу над американцем Фрэнсисом Тьяфу 6:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.
Четвертая ракетка мира американец Тейлор Фриц разгромил чилийца Кристиана Гарина 6:2, 6:1, 6:0.
Австралиец Алекс де Минор победил американца Тристана Буайе 6:2, 6:4, 6:3. Итальянец Лоренцо Музетти одолел канадца Дениса Шаповалова (уроженца Израиля) 7:6, 7:6, 6:2.
Француз Гаэль Монфис обыграл немца Даниэля Альтмайера 7:5, 6:3, 7:6.
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