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Спорт

Открытый чемпионат Австралии. Поражение Дениса Шаповалова

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 16 января 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 12:02
Открытый чемпионат Австралии. Поражение Дениса Шаповалова
AP Photo/Manish Swarup

В матче второго круга венгр Фабиан Марожан одержал волевую победу над американцем Фрэнсисом Тьяфу 6:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

Четвертая ракетка мира американец Тейлор Фриц разгромил чилийца Кристиана Гарина 6:2, 6:1, 6:0.

Австралиец Алекс де Минор победил американца Тристана Буайе 6:2, 6:4, 6:3. Итальянец Лоренцо Музетти одолел канадца Дениса Шаповалова (уроженца Израиля) 7:6, 7:6, 6:2.

Француз Гаэль Монфис обыграл немца Даниэля Альтмайера 7:5, 6:3, 7:6.

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