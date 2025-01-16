СМИ. "Бавария" ведет переговоры с "преемником Нойера"

По сообщению немецких СМИ, травма израильского вратаря "Баварии" Даниэля Переца оказалась серьезней, чем предполагали сначала.

Голкипер выбыл на более долгий срок.

Напомним, Даниэль Перец получил ушиб почки на тренировке.

"Бавария" согласовала условия личного контракта с 21-летним голкипером "Кельна" Йонасом Урбигом.

Его рассматривают как второго вратаря клуба (после Мануэля Нойера) в следующем сезоне. Некоторые СМИ называют Урбига "преемником Мануэля Нойера".

Большинство считает, что Йонас Урбиг и Даниэль Перец составят пару вратарей "Баварии" после ухода Мануэля Нойера.