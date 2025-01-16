Определились все четвертьфиналисты Кубка Израиля по футболу. Саги Дрор забил шесть голов

В четвертьфинал Кубка Израиля по футболу вышли "Бейтар" (Иерусалим), "Бней Сахнин", "Маккаби" (Хайфа), "Маккаби Бней Райна", "Ашдод", "Апоэль" (Беэр-Шева), "Апоэль" (Тель-Авив), "Апоэль" (Рамат-Ган).

Сегодня в четвертьфинал вышли два "Апоэля", представляющие Лигу Леумит (второй дивизион израильского футбола).

Сенсацией стал не выход в четвертьфинал тель-авивского "Маккаби".

Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Тель-Авив) 1:2

Апоэль (Рамат-Ган) - Апоэль (Рамат а-Шарон) 7:0

Шесть голов забил Саги Дрор.

Пенальти реализовал бывший игрок тель-авивского "Маккаби" и столичного "Бейтара" Гиди Канюк.