Еврокубок. "Апоэль" проиграл в Черногории
время публикации: 16 января 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 08:32
В матче пятнадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка тель-авивский "Апоэль" проиграл "Будучности" (Подгорица) 83:84.
"Апоэль" выиграл первую четверть и первую половину матча 27:24 и 50:49.
После 30 минут израильский клуб 67:60.
Самый результативный игрок матча - защитник "Будучности" Рашид Сулаймон (19 + 4 подбора).
Лучший в составе "Апоэля" Бруно Кабокло (16 + 1 подбор + 2 передачи).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2025