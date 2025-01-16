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Еврокубок. "Апоэль" проиграл в Черногории

Баскетбол
время публикации: 16 января 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 08:32
Еврокубок. "Апоэль" проиграл в Черногории
AP Photo/Mark J. Terrill

В матче пятнадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка тель-авивский "Апоэль" проиграл "Будучности" (Подгорица) 83:84.

"Апоэль" выиграл первую четверть и первую половину матча 27:24 и 50:49.

После 30 минут израильский клуб 67:60.

Самый результативный игрок матча - защитник "Будучности" Рашид Сулаймон (19 + 4 подбора).

Лучший в составе "Апоэля" Бруно Кабокло (16 + 1 подбор + 2 передачи).

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