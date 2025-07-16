Молодежный Евробаскет. В плэй-офф израильтяне сыграют со сборной Румынии
время публикации: 16 июля 2025 г., 06:34 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 06:34
В Ираклионе, Греция, проходит молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Завершился групповой этап.
Сборная Израиля одержала три победы и заняла первое место в группе А.
Сегодня состоятся матчи 1/8 финала. Израильтяне сыграют со сборной Румынии.
Пары 1/8 финала:
Израиль - Румыния
Италия - Исландия
Испания - Чехия
Украина - Сербия
Польша - Литва
Германия - Словения
Финляндия - Греция
Бельгия - Франция.
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