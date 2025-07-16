Молодежный Евробаскет. В плэй-офф израильтяне сыграют со сборной Румынии

В Ираклионе, Греция, проходит молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Завершился групповой этап.

Сборная Израиля одержала три победы и заняла первое место в группе А.

Сегодня состоятся матчи 1/8 финала. Израильтяне сыграют со сборной Румынии.

Пары 1/8 финала:

Израиль - Румыния

Италия - Исландия

Испания - Чехия

Украина - Сербия

Польша - Литва

Германия - Словения

Финляндия - Греция

Бельгия - Франция.