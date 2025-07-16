Чемпионат мира. В заплыве на 10 км победил немец. Израильтянин на 29-м месте
время публикации: 16 июля 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 11:06
В Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Чемпионом в заплыве на 10 км стал немец Флориан Велльброк, действующий олимпийский чемпион.
На втором месте итальянец Грегорио Палтриниери. На третьем - австралиец Кайл Ли.
Израильтянин Йонатан Ахдут финишировал 29-м.
Матан Родити не финишировал.
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