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Чемпионат мира. В заплыве на 10 км победил немец. Израильтянин на 29-м месте

Плавание
время публикации: 16 июля 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 11:06
Чемпионат мира. В заплыве на 10 км победил немец. Израильтянин на 29-м месте
AP Photo/Vincent Thian

В Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Чемпионом в заплыве на 10 км стал немец Флориан Велльброк, действующий олимпийский чемпион.

На втором месте итальянец Грегорио Палтриниери. На третьем - австралиец Кайл Ли.

Израильтянин Йонатан Ахдут финишировал 29-м.

Матан Родити не финишировал.

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