Чемпионат мира. В заплыве на 10 км победил немец. Израильтянин на 29-м месте

В Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Чемпионом в заплыве на 10 км стал немец Флориан Велльброк, действующий олимпийский чемпион.

На втором месте итальянец Грегорио Палтриниери. На третьем - австралиец Кайл Ли.

Израильтянин Йонатан Ахдут финишировал 29-м.

Матан Родити не финишировал.