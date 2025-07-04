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Спорт

Юниорский чемпионат Европы по плаванию. Израильтянка Шейн Голланд заняла четвертое место

Плавание
время публикации: 04 июля 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 06:59
Юниорский чемпионат Европы по плаванию. Израильтянка Шейн Голланд заняла четвертое место
AP Photo/Thanassis Stavrakis

В Шаморине, Словакия, продолжается юниорский чемпионат Европы по плаванию.

Чемпионкой на дистанции 50 метров вольным стилем стала датчанка Мартина Дамборг, преодолевшая дистанцию за 25 секунд ровно.

В финальном заплыве произошла очень необычная ситуация. Сразу две пары спортсменок финишировали с одинаковыми результатами.

Серебряные медали получили британка Теодора Тейлор и россиянка Кира Манохина, отставшие от победительницы на 12 сотых секунды.

Бронзовая медаль не вручалась.

Четвертое место заняли израильтянка Шейн Голланд и британка Скай Картер, отставшие от чемпионки на 35 сотых секунды.

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