x
16 июля 2025
|
последняя новость: 11:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июля 2025
|
16 июля 2025
|
последняя новость: 11:47
16 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Летняя лига НБА. "Бруклин" проиграл "Нью--Йорку". Бен Сараф набрал 11 очков

Баскетбол
время публикации: 16 июля 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 10:54
Дэнни Вулф
AP Photo/David Becker

В матче Летней лиги НБА "Бруклин Нетс" проиграл "Нью-Йорк Никс" 93:97.

По 25 очков набрали баскетболисты "Никс" Марджон Бошамп (+ 5 подборов + 2 передачи + 2 перехвата) и Тайлер Колек (+ 4 передачи).

Израильтянин Бен Сараф (Бруклин) набрал 11 очков, сделал 3 подбора и 3 передачи.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025

Юношеский чемпионат мира по баскетболу. В плэй-офф израильтянки сыграют со сборной Португалии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025

Молодежный Евробаскет. В плэй-офф израильтяне сыграют со сборной Румынии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2025

Молодежный Евробаскет. Израильтяне разгромили сборную Финляндии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2025

Возвращение Тайлера Энниса и другие трансферные новости тель-авивского "Апоэля"