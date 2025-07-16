Летняя лига НБА. "Бруклин" проиграл "Нью--Йорку". Бен Сараф набрал 11 очков
время публикации: 16 июля 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 10:54
В матче Летней лиги НБА "Бруклин Нетс" проиграл "Нью-Йорк Никс" 93:97.
По 25 очков набрали баскетболисты "Никс" Марджон Бошамп (+ 5 подборов + 2 передачи + 2 перехвата) и Тайлер Колек (+ 4 передачи).
Израильтянин Бен Сараф (Бруклин) набрал 11 очков, сделал 3 подбора и 3 передачи.
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