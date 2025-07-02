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Спорт

Молодежный чемпионат Европы по плаванию. Марк Теллер установил рекорд Израиля

Плавание
Рекорды Израиля
время публикации: 02 июля 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 09:47
Молодежный чемпионат Европы по плаванию. Марк Теллер установил рекорд Израиля
AP Photo/Thanassis Stavrakis

В Шаморине, Словакия, проходит молодежный чемпионат Европы по плаванию.

В предварительных заплывах на дистанции 50 метров брассом Марк Теллер установил молодежный рекорд Израиля - 27.76 с. Он вышел в полуфинал с третьего места.

В полуфинале Марк Теллер финишировал седьмым и вышел в финал.

Эшколь Мазор и Даниэль Советов в полуфинал выйти не сумели.

Чемпионами в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем стали итальянцы.

На втором месте французы, на третьем - британцы.

Израильтяне заняли седьмое место.

Состав сборной Израиля Эрез Дрор, Окан Голдин, Ялли Коэн и Бен Пахт.

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