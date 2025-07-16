Израильтяне вышли в полуфинал чемпионата Европы по лакроссу
время публикации: 16 июля 2025 г., 16:18 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 16:18
Сборная Израиля вышла в полуфинал чемпионата Европы по лакроссу и завоевала право выступить на чемпионате мира в 2027 году.
Чемпионат мира пройдет в Токио.
В четвертьфинале израильтяне разгромили сборную Латвии 10:2.
В полуфинале соперником сборной Израиля будет команда Англии.
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