Израильтяне вышли в полуфинал чемпионата Европы по лакроссу

Сборная Израиля вышла в полуфинал чемпионата Европы по лакроссу и завоевала право выступить на чемпионате мира в 2027 году.

Чемпионат мира пройдет в Токио.

В четвертьфинале израильтяне разгромили сборную Латвии 10:2.

В полуфинале соперником сборной Израиля будет команда Англии.