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Спорт

Израильтяне вышли в полуфинал чемпионата Европы по лакроссу

Лакросс
время публикации: 16 июля 2025 г., 16:18 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 16:18
Израильтяне вышли в полуфинал чемпионата Европы по лакроссу
AP Photo/Nam Y. Huh

Сборная Израиля вышла в полуфинал чемпионата Европы по лакроссу и завоевала право выступить на чемпионате мира в 2027 году.

Чемпионат мира пройдет в Токио.

В четвертьфинале израильтяне разгромили сборную Латвии 10:2.

В полуфинале соперником сборной Израиля будет команда Англии.

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