Чемпионат мира по лакроссу. Победили канадцы. Сборная Израиля заняла пятое место
время публикации: 02 октября 2024 г., 14:50 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 14:50
В Итаке, штат Нью-Йорк, завершился чемпионат мира по лакроссу (World box lacrosse championships 2024).
Чемпионами стали канадцы, которые в финале обыграли сборную Конфедерации ирокезов.
В матче за третье место американцы победили сборную Англии.
Сборная Израиля, в четвертьфинале проигравшая команде конфедерации ирокезов, заняла пятое место.
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