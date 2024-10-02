x
02 октября 2024
|
последняя новость: 15:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 октября 2024
|
02 октября 2024
|
последняя новость: 15:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по лакроссу. Победили канадцы. Сборная Израиля заняла пятое место

время публикации: 02 октября 2024 г., 14:50 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 14:50
Чемпионат мира по лакроссу. Победили канадцы. Сборная Израиля заняла пятое место
AP Photo/Nam Y. Huh

В Итаке, штат Нью-Йорк, завершился чемпионат мира по лакроссу (World box lacrosse championships 2024).

Чемпионами стали канадцы, которые в финале обыграли сборную Конфедерации ирокезов.

В матче за третье место американцы победили сборную Англии.

Сборная Израиля, в четвертьфинале проигравшая команде конфедерации ирокезов, заняла пятое место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 сентября 2024

Чемпионат мира по лакроссу. Израильтяне вышли в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 сентября 2024

Чемпионат мира по лакроссу. Израильтяне стали победителями группы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 сентября 2024

Молодежный чемпионат мира по лакроссу. Победили американки. Израильтянки заняли 13-е место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 сентября 2023

Лакросс. Сборная Израиля завоевала бронзовые медали юниорского чемпионата мира