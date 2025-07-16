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Спорт

Чемпионат Европы по лакроссу. Израильтяне вышли в четвертьфинал

Лакросс
время публикации: 16 июля 2025 г., 06:49 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 06:49
Чемпионат Европы по лакроссу. Израильтяне вышли в четвертьфинал
AP Photo/Nam Y. Huh

Продолжается чемпионат Европы по лакроссу. Сборная Израиля разгромила швейцарцев 12:2 и норвежцев 10:0.

Сегодня израильтяне в четвертьфинале сыграют со сборной Латвии.

Четвертьфинальные пары:

Англия - Франция

Израиль - Латвия

Италия - Чехия

Германия - Ирландия.

Украинцы в матче мини-турнира за 17-24-е места сыграют с хорватами.

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