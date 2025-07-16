Чемпионат Европы по лакроссу. Израильтяне вышли в четвертьфинал
время публикации: 16 июля 2025 г., 06:49 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 06:49
Продолжается чемпионат Европы по лакроссу. Сборная Израиля разгромила швейцарцев 12:2 и норвежцев 10:0.
Сегодня израильтяне в четвертьфинале сыграют со сборной Латвии.
Четвертьфинальные пары:
Англия - Франция
Израиль - Латвия
Италия - Чехия
Германия - Ирландия.
Украинцы в матче мини-турнира за 17-24-е места сыграют с хорватами.
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