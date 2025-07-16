Чемпионкой мира в плавании на 10 км стала австралийка. Израильтянка на 32-м месте

В Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Чемпионкой в плавании на 10 км стала австралийка Моэша Джонсон, преодолевшая дистанцию за 2 часа 7 минут 51.3 секунды.

Она - двукратная чемпионка мира и серебряный призер Парижской олимпиады.

Второй финишировала итальянка Джиневра Таддеуччи, отставшая от победительницы на 4.4 секунды.

Бронзовую медаль завоевала Лиза По (Монако). Отставание 6.2 секунды.

Израильтянка Офек Адри заняла 32-е место.