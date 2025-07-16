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Чемпионкой мира в плавании на 10 км стала австралийка. Израильтянка на 32-м месте

Плавание
время публикации: 16 июля 2025 г., 16:05 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 16:13
Чемпионкой мира в плавании на 10 км стала австралийка. Израильтянка на 32-м месте
AP Photo/Vincent Thian

В Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Чемпионкой в плавании на 10 км стала австралийка Моэша Джонсон, преодолевшая дистанцию за 2 часа 7 минут 51.3 секунды.

Она - двукратная чемпионка мира и серебряный призер Парижской олимпиады.

Второй финишировала итальянка Джиневра Таддеуччи, отставшая от победительницы на 4.4 секунды.

Бронзовую медаль завоевала Лиза По (Монако). Отставание 6.2 секунды.

Израильтянка Офек Адри заняла 32-е место.

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