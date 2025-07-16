Израильтянки завоевали бронзовую медаль юниорского командного чемпионата Европы по шахматам
время публикации: 16 июля 2025 г., 08:21 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 08:28
В Словении завершился юниорский командный чемпионат Европы по шахматам.
В возрастной категории до 18 лет победила женская сборная Польши, набравшая 12 очков в 7 турах.
Сборные Украины и Израиля набрали по 11 очков. Серебряные медали по дополнительным показателям завоевали украинки.
Состав сборной Израиля: София Ташкинова, Дана Кохави.
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