Израильтянки завоевали бронзовую медаль юниорского командного чемпионата Европы по шахматам

В Словении завершился юниорский командный чемпионат Европы по шахматам.

В возрастной категории до 18 лет победила женская сборная Польши, набравшая 12 очков в 7 турах.

Сборные Украины и Израиля набрали по 11 очков. Серебряные медали по дополнительным показателям завоевали украинки.

Состав сборной Израиля: София Ташкинова, Дана Кохави.