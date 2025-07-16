Молодежный Евробаскет. Сборные Испании и Израиля вышли в четвертьфинал
время публикации: 16 июля 2025 г., 14:58 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 14:58
Первыми четвертьфиналистами молодежного чемпионата Европы по баскетболу стали сборные Испании и Израиля.
Турнир (спортсмены до 20 лет) проходит в Ираклионе, Греция.
Израильтяне разгромили сборную Румынии 119:68.
Йонатан Абулофф набрал 18 очков и сделал 5 передач.
В четвертьфинале они сыграют с победителем матча Италия - Исландия.
испанцы разгромили чехов 70:54 и сыграют с победителем матча Сербия - Украина.
Ссылки по теме