x
16 июля 2025
|
последняя новость: 16:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июля 2025
|
16 июля 2025
|
последняя новость: 16:19
16 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Молодежный Евробаскет. Сборные Испании и Израиля вышли в четвертьфинал

Баскетбол
время публикации: 16 июля 2025 г., 14:58 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 14:58
Молодежный Евробаскет. Сборные Испании и Израиля вышли в четвертьфинал
AP Photo/Jim Dedmon

Первыми четвертьфиналистами молодежного чемпионата Европы по баскетболу стали сборные Испании и Израиля.

Турнир (спортсмены до 20 лет) проходит в Ираклионе, Греция.

Израильтяне разгромили сборную Румынии 119:68.

Йонатан Абулофф набрал 18 очков и сделал 5 передач.

В четвертьфинале они сыграют с победителем матча Италия - Исландия.

испанцы разгромили чехов 70:54 и сыграют с победителем матча Сербия - Украина.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025

"Апоэль" (Тель-Авив) подписал контракт с Василие Мицичем
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025

Летняя лига НБА. "Бруклин" проиграл "Нью--Йорку". Бен Сараф набрал 11 очков
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025

Юношеский чемпионат мира по баскетболу. В плэй-офф израильтянки сыграют со сборной Португалии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025

Молодежный Евробаскет. В плэй-офф израильтяне сыграют со сборной Румынии