Молодежный Евробаскет. Сборные Испании и Израиля вышли в четвертьфинал

Первыми четвертьфиналистами молодежного чемпионата Европы по баскетболу стали сборные Испании и Израиля.

Турнир (спортсмены до 20 лет) проходит в Ираклионе, Греция.

Израильтяне разгромили сборную Румынии 119:68.

Йонатан Абулофф набрал 18 очков и сделал 5 передач.

В четвертьфинале они сыграют с победителем матча Италия - Исландия.

испанцы разгромили чехов 70:54 и сыграют с победителем матча Сербия - Украина.