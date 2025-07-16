"Апоэль" (Тель-Авив) подписал контракт с Василие Мицичем

Сербский разыгрывающий Василие Мицич подписал контракт с тель-авивским "Апоэлем", сообщает официальный сайт клуба.

На "Икс"-аккаунте клуба опубликовано сообщение "Это больше не слухи".

По данным СМИ, баскетболист подписал трехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов долларов за сезон.

Василие Мицич дважды выигрывал Евролигу с "Анадолу Эфес" и дважды признавался самым ценным игроком турнира.

В 2023-25 годах он выступал в НБА за "Оклахома-Сити Тендер", "Шарлотт Хорнетс" и "Финикс Санз".