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Спорт

"Апоэль" (Тель-Авив) подписал контракт с Василие Мицичем

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 16 июля 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 12:24
"Апоэль" (Тель-Авив) подписал контракт с Василие Мицичем
AP Photo/Nell Redmond

Сербский разыгрывающий Василие Мицич подписал контракт с тель-авивским "Апоэлем", сообщает официальный сайт клуба.

На "Икс"-аккаунте клуба опубликовано сообщение "Это больше не слухи".

По данным СМИ, баскетболист подписал трехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов долларов за сезон.

Василие Мицич дважды выигрывал Евролигу с "Анадолу Эфес" и дважды признавался самым ценным игроком турнира.

В 2023-25 годах он выступал в НБА за "Оклахома-Сити Тендер", "Шарлотт Хорнетс" и "Финикс Санз".

Спорт
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