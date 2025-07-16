Юношеский чемпионат мира по баскетболу. В плэй-офф израильтянки сыграют со сборной Португалии
время публикации: 16 июля 2025 г., 07:18 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 07:18
В Брно завершился групповой этап женского юношеского чемпионата мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).
Израильтянки заняли третье место в группе А.
Израиль - Венгрия 82:86
Израиль - Южная Корея 63:61
США - Израиль 114:40.
Сегодня в матче 1/8 финала израильтянки сыграют со сборной Португалии.
Пары 1/8 финала:
США - Китай
Франция - Чехия
Израиль - Португалия
Венгрия - Нигерия
Австралия - Аргентина
Южная Корея - Канада
Бразилия - Япония.
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