Юношеский чемпионат мира по баскетболу. В плэй-офф израильтянки сыграют со сборной Португалии

В Брно завершился групповой этап женского юношеского чемпионата мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).

Израильтянки заняли третье место в группе А.

Израиль - Венгрия 82:86

Израиль - Южная Корея 63:61

США - Израиль 114:40.

Сегодня в матче 1/8 финала израильтянки сыграют со сборной Португалии.

Пары 1/8 финала:

США - Китай

Франция - Чехия

Израиль - Португалия

Венгрия - Нигерия

Австралия - Аргентина

Южная Корея - Канада

Бразилия - Япония.