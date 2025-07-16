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Юношеский чемпионат мира по баскетболу. В плэй-офф израильтянки сыграют со сборной Португалии

Баскетбол
время публикации: 16 июля 2025 г., 07:18 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 07:18
Юношеский чемпионат мира по баскетболу. В плэй-офф израильтянки сыграют со сборной Португалии
AP Photo/David Zalubowski

В Брно завершился групповой этап женского юношеского чемпионата мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).

Израильтянки заняли третье место в группе А.

Израиль - Венгрия 82:86

Израиль - Южная Корея 63:61

США - Израиль 114:40.

Сегодня в матче 1/8 финала израильтянки сыграют со сборной Португалии.

Пары 1/8 финала:

США - Китай

Франция - Чехия

Израиль - Португалия

Венгрия - Нигерия

Австралия - Аргентина

Южная Корея - Канада

Бразилия - Япония.

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