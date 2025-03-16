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"Бней Сахнин" проиграл в Иерусалиме. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 16 марта 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 08:25
"Бней Сахнин" проиграл в Иерусалиме. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Lindsey Wasson

Стартовал нижний плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. Столичный "Апоэль" разгромил "Бней Сахнин" 4:1

Ирони (Кирьят- Шмона) - Маккаби (Петах-Тиква) 2:1

"Ирони" лидирует в нижнем плэй-офф.

Ирони (Тверия) - Апоэль (Хадера) 1:1

Апоэль (Иерусалим) - Бней Сахнин 4:1

По два мяча забили Матан Хозез и Оэд Альмагор.

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