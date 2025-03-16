"Бней Сахнин" проиграл в Иерусалиме. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 16 марта 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 08:25
Стартовал нижний плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. Столичный "Апоэль" разгромил "Бней Сахнин" 4:1
Ирони (Кирьят- Шмона) - Маккаби (Петах-Тиква) 2:1
"Ирони" лидирует в нижнем плэй-офф.
Ирони (Тверия) - Апоэль (Хадера) 1:1
Апоэль (Иерусалим) - Бней Сахнин 4:1
По два мяча забили Матан Хозез и Оэд Альмагор.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 марта 2025