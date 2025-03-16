Два удаления. Тель-авивский "Маккаби" разгромил "Апоэль" (Хайфа)

В матче первого тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Маккаби" разгромил "Апоэль" (Хайфа) 3:0.

Перед матчем на поле вышли Эмили Дамари и Роми Гонен, которые были захвачены террористами ХАМАСа и недавно вернулись из плена.

"Маккаби": Слуга, Нахмиас, Стожич (68, Ехезкель), Асанте, Рой Ревиво (82, Давидзада), Ван Оверим (59, Шахар), Каниховский (82, Маледе), Давида (59, Аддо), Сиссохо, Заави, Дор Давид Турджеман.

"Апоэль": Жерафи, Дгани (77, Малюль), Маембо, Арбель, Бен Аруш, Сабаг (88, Заргари), Салу, Хуги (60, Ной), Думбия (46, Диба), Диарра, Порта Айяш (46, Сердаль).

Примерно половину матча гости играли вдевятером. На 45-й минуте был удален Тиемоко Диарра (в сентябре перешел из "Шатору"). На 50-й - бывший полузащитник донецкого "Олимпика" Драмане Салу.

Интересная ситуация. "Маккаби" ведет переговоры с голкипером сборной Израиля Йоавом Жерафи, контракт которого с хайфской командой заканчивается этим летом.

На 7-й минуте вратарь парировал мяч после удара Сиссохо. Ошер Давида добил мяч в сетку 1:0.

Хозяева применяли высокий прессинг, заставляя оборону "акул" допускать ошибки. В нескольких моментах Давида мог оформлять дубль, но бил неточно.

Первый опасный момент гости создали на 24-й минуте. Слуга парировал мяч после удара Диарра. После подачи углового Дгани нанес удар головой. Турджеман вынес мяч с линии ворот.

На 35-й минуте "Маккаби" удвоил преимущество После подачи углового отличился Рой Ревиво 2:0.

На 45-й минуте Тиемоко Диарра ударил локтем в лицо Эрана Заави. После просмотра видеоповтора судья удалил игрока "Апоэля".

На 50-й минуте после просмотра видеповтора судья удалил еще одного игрока гостей. Драмане Салу грубо сыграл против Заави.

На 60-й минуте отличился только что вышедший на замену Идо Шахар 3:0.