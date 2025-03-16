Шутаут и достижение Кемпера. Хет-трик Киру. Гол Куинна Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Лос-Анджелес" в овертайме одолел "Нешвилл" 1:0.

Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз 2:4

"Оттава" выиграла шестой матч подряд.

"Торонто" вел в счете 1:0 и 2:1.

Брэди Ткачук (Оттава) набрал очки в девятой игре подряд (7 + 3).

Лос-Анджелес Кингз - Нешвилл Прэдейчез 1:0 (овертайм)

"Лос-Анджелес" одержал пятую победу подряд.

Победный гол на 64-й минуте забил Кинтон Бифилд.

Дарси Кемпер отразил 24 броска и совершил четвертый шутаут в сезоне и второй подряд. В 12 домашних матчах он одержал 9 побед. Он одержал 200 побед в 427 играх в НХЛ.

Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 1:5

Три шайбы забил Джордан Киру. Это его пятый хет-трик в НХЛ. Это 24-я игра, в которой он забил более одного гола.

Ванкувер Кэнакс - Чикаго Блэк Хоукс 6:2

"Ванкувер" второй раз в сезоне забил шесть голов и впервые за последние 17 игр - более трех голов.

"Ванкувер" забил два гола за 8 секунд.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз открыл счет в матче.