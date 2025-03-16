Удачное возвращение Фокса. Достижение Бернса. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" разгромила "Бостон" 6:2, "Рейнджерс" - "Коламбус" 4:0.

Бостон Брюинз - Тампа-Бей Лайтнинг 2:6

"Тампа" прервала серию из 3 поражени и поднялась на второе место в Атлантическом дивизионе.

Две шайбы забросил Энтони Чирелли (Тампа).

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман пропустил 4 шайбы и сделал 34 сэйва.

Два гола гости забили в пустые ворота.

Во втором периоде "Бостон" не сделал ни одного броска по воротам гостей.

Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 0:4

"Рейнджерс" одержал вторую победу подряд.

Две шайбы забросил Винсент Трочек.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс вернулся после пропуска 8 игр из-за травмы и сделал результативную передачу.

Игорь Шестеркин сделал 21 сэйв и пятый шутаут в сезоне.

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко провел 200-ю игру в НХЛ.

Монреаль Канадиенз - Флорида Пантерз 3:1

Защитник "Монреаля" Лэйн Хадсон сделал 50-ю голевую передачу в 68-й игре в НХЛ. Это четвертый результат в истории Лиги для защитников.

Филадельфия Флайерз - Каролина Хурикейнз 0:5

"Каролина" одержала седьмую победу подряд.

Две шайбы забросил Марк Янковски. Это его второй дубль в последних четырех играх. 7 марта его обменяли из "Нешвилла".

Защитник "Каролины" Брент Бернс провел 910-ю игру подряд. Это пятая по продолжительности серия в истории НХЛ.

Шейн Гостисбеер сделал две результативных передачи в этой игре. Одна из них стала 300-й в карьере в НХЛ.