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Спорт

Дубль и достижение Драйзайтля. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 15 марта 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 13:56
Дубль и достижение Драйзайтля. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Angelina Katsanis

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" разгромил "Даллас" 4:1.

Каролина Хурикейнз - Детройт Ред Уингз 4:2

"Детройт" проиграл 7 из последних 8 игр.

"Каролина" одержала 27-ю домашнюю победу. Лучший результат лиги в этом сезоне.

Две результативные передачи сделал форвард "Каролины" Еспери Котканиеми.

Два очка (1 + 1) набрал форвард "Каролины" Джек Рослович.

Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтн Ойлерс 1:2 (овертайм)

Обе шайбы забросил Леон Драйзайтль. Он набрал очки в 17-й игре подряд.

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 10 минут 36 секунд. Показатель 0.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолмана отыграл 21 минуту. Показатель +1.

Виннипег Джетс - Даллас Старз 4:1

"Виннипег" одержал 25-ю победу в 34 домашних играх в этом сезоне.

По 3 очка набрали Кайл Коннор (2 + 1) и Марк Шейфеле (0 + 3). Шейфеле провел 14-ю игру, в которой набрал 3 очка. Коннор в 45-й игре забил более одного гола.

Калгари Флэймз - Колорадо Эвеланш 2:4

В первые 33 минуты "Калгари" сделал 4 броска. В оставшиеся - 20.

Две шайбы забросил Паркер Келли (Колорадо).

Анахйам Дакс - Нешвилл Прэдейчез 2:1

Лукас Достал совершил 28 сэйвов и одержал 20-ю победу в сезоне.

Сиэтл Кракен - Юта 4:2

На 39-й минуте "Юта" вела в счете 2:1. После двух периодов ничья 2:2.

Ээли Толванен набрал 3 (2 +1) очка.

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