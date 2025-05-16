x
16 мая 2025
|
последняя новость: 16:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 мая 2025
|
16 мая 2025
|
последняя новость: 16:12
16 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кубок Европы по художественной гимнастике. Мейталь Мааян Сумкин завоевала две медали

Художественная гимнастика
время публикации: 16 мая 2025 г., 16:01 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 16:08
Кубок Европы по художественной гимнастике. Мейталь Мааян Сумкин завоевала две медали
AP Photo/Vincent Thian

В Бургасе, Болгария, продолжается этап Кубка Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали четыре медали.

Мейталь Мааян Сумкин завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, бронзовую в упражнениях с булавами, серебряную - в упражнении с лентой.

Алона Таль Франко завоевала бронзовую медаль в упражнении с мячом.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2025

Художественная гимнастика. Кубок Европы. Израильтянки завоевали две медали в Бургасе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 мая 2025

Художественная гимнастика. Израильские юниорки завоевали две золотые медали в Баку
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 мая 2025

Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали бронзовую медаль в Баку
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 мая 2025

Художественная гимнастика. Израильтянка Лиан Рона завоевала в Баку серебряную медаль