Кубок Европы по художественной гимнастике. Мейталь Мааян Сумкин завоевала две медали
время публикации: 16 мая 2025 г., 16:01 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 16:08
В Бургасе, Болгария, продолжается этап Кубка Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали четыре медали.
Мейталь Мааян Сумкин завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, бронзовую в упражнениях с булавами, серебряную - в упражнении с лентой.
Алона Таль Франко завоевала бронзовую медаль в упражнении с мячом.
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