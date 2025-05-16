Кубок Европы по художественной гимнастике. Мейталь Мааян Сумкин завоевала две медали

В Бургасе, Болгария, продолжается этап Кубка Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали четыре медали.

Мейталь Мааян Сумкин завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, бронзовую в упражнениях с булавами, серебряную - в упражнении с лентой.

Алона Таль Франко завоевала бронзовую медаль в упражнении с мячом.