"Барселона" победила в дерби и стала чемпионом Испании. Результаты матчей
время публикации: 16 мая 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 07:51
За два тура до финиша "Барселона" стала чемпионом Испании, победив "Эспаньол" 2:0. "Гранатовые" стали чемпионами в 28-й раз.
12 раз "Барселона" становилась чемпионом Испании в 21-м веке.
Осасуна (Памплона) - Атлетико (Мадрид) 2:0
Райо Вальекано (Мадрид) - Бетис (Севилья) 2:2
После первого тайма хозяева вели в счете 2:0.
Эспаньол (Барселона) - Барселона 0:2
На 53-й минуте Ламин Ямаль открыл счет 1:0.
На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Леандро Кабрера ударил Ямаля и был удален.
На пятой минуте компенсированного времени гол забил Фермин Лопес.
Хетафе - Атлетик (Бильбао) 0:2
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