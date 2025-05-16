"Барселона" победила в дерби и стала чемпионом Испании. Результаты матчей

За два тура до финиша "Барселона" стала чемпионом Испании, победив "Эспаньол" 2:0. "Гранатовые" стали чемпионами в 28-й раз.

12 раз "Барселона" становилась чемпионом Испании в 21-м веке.

Осасуна (Памплона) - Атлетико (Мадрид) 2:0

Райо Вальекано (Мадрид) - Бетис (Севилья) 2:2

После первого тайма хозяева вели в счете 2:0.

Эспаньол (Барселона) - Барселона 0:2

На 53-й минуте Ламин Ямаль открыл счет 1:0.

На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Леандро Кабрера ударил Ямаля и был удален.

На пятой минуте компенсированного времени гол забил Фермин Лопес.

Хетафе - Атлетик (Бильбао) 0:2