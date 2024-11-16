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Спорт

"Барселона" проиграла французам. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 16 ноября 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 09:30
"Барселона" проиграла французам. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Darko Vojinovic

Завершился десятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Фенербахче", одержавший 8 побед.

"Маккаби" (3 победы0 занимает 14-е место.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 65:72

"Жальгирис" проиграл вторую четверть 5:26 и выиграл третью 21:9.

Самый результативный игрок матча - защитник "Жальгириса" Лонни Уокер (19 очков). 30 октября он перешел из "Бруклин Нетс".

Форвард "Фенербахче" Найджел Хейс, в 2020-21 годах выступавший за "Жальгирис", сделал "дабл-дабл" (18 + 11 подборов).

Барселона (Испания) - Париж (Франция) 87:103

Первую четверть парижане выиграли 31:18, последнюю 30:17.

разыгрывающий "Парижа" Ти Джей Шортс набрал 24 очка и сделал 9 подборов.

Партизан (Белград, Сербия) - Милан (Италия) 81:88

Итальянцы выиграли вторую половину матча 50:42.

Виртус (Болонья, Италия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 77:82

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