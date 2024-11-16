"Барселона" проиграла французам. Результаты матчей Евролиги
Завершился десятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Фенербахче", одержавший 8 побед.
"Маккаби" (3 победы0 занимает 14-е место.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 65:72
"Жальгирис" проиграл вторую четверть 5:26 и выиграл третью 21:9.
Самый результативный игрок матча - защитник "Жальгириса" Лонни Уокер (19 очков). 30 октября он перешел из "Бруклин Нетс".
Форвард "Фенербахче" Найджел Хейс, в 2020-21 годах выступавший за "Жальгирис", сделал "дабл-дабл" (18 + 11 подборов).
Барселона (Испания) - Париж (Франция) 87:103
Первую четверть парижане выиграли 31:18, последнюю 30:17.
разыгрывающий "Парижа" Ти Джей Шортс набрал 24 очка и сделал 9 подборов.
Партизан (Белград, Сербия) - Милан (Италия) 81:88
Итальянцы выиграли вторую половину матча 50:42.
Виртус (Болонья, Италия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 77:82