Скандал в Лиге наций. Сборная Косово ушла с поля. Матч в Румынии не доигран
время публикации: 16 ноября 2024 г., 08:53 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 08:53
Матч Лиги С Лиги наций Румыния - Косово, проходивший в Бухаресте, не был доигран.
В компенсированное время при счете 0:0 футболисты сборной Косово ушли с поля, отказавшись доигрывать матч.
Румынские болельщики выкрикивали речевки в поддержку Сербии. На трибунах были флаги Сербии, что косовары сочли провокацией.
Капитан сборной Косово Альбион Ррахмани несколько раз показывал жест "албанский орел".
Сборные Румынии и Косовов ведут борьбу за первое место в группе 2 и выход в Лигу В.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024