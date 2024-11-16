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Скандал в Лиге наций. Сборная Косово ушла с поля. Матч в Румынии не доигран

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 16 ноября 2024 г., 08:53 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 08:53
Скандал в Лиге наций. Сборная Косово ушла с поля. Матч в Румынии не доигран
AP Photo/Andreea Alexandru

Матч Лиги С Лиги наций Румыния - Косово, проходивший в Бухаресте, не был доигран.

В компенсированное время при счете 0:0 футболисты сборной Косово ушли с поля, отказавшись доигрывать матч.

Румынские болельщики выкрикивали речевки в поддержку Сербии. На трибунах были флаги Сербии, что косовары сочли провокацией.

Капитан сборной Косово Альбион Ррахмани несколько раз показывал жест "албанский орел".

Сборные Румынии и Косовов ведут борьбу за первое место в группе 2 и выход в Лигу В.

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