Скандал в Лиге наций. Сборная Косово ушла с поля. Матч в Румынии не доигран

Матч Лиги С Лиги наций Румыния - Косово, проходивший в Бухаресте, не был доигран.

В компенсированное время при счете 0:0 футболисты сборной Косово ушли с поля, отказавшись доигрывать матч.

Румынские болельщики выкрикивали речевки в поддержку Сербии. На трибунах были флаги Сербии, что косовары сочли провокацией.

Капитан сборной Косово Альбион Ррахмани несколько раз показывал жест "албанский орел".

Сборные Румынии и Косовов ведут борьбу за первое место в группе 2 и выход в Лигу В.