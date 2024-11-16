Молодежный чемпионат Европы по дзюдо. Гая Бар Ор завоевала бронзовую медаль

В Польше проходит молодежный чемпионат Европы по дзюдо (спортсмены до 23 лет). В нет принимают участие борцы из 36 стран.

Израильтянка Гая Бар Ор (весовая категория до 70 кг) завоевала бронзовую медаль.

Она победила турчанку Фидан Огель и болгарку Эмили Апостолову. В четвертьфинале Гая проиграла польке Александре Ковалевской, которая также завоевала бронзовую медаль.

В утешительной схватке израильтянка победила немку Сару Мехлау, а в поединке за бронзовую медаль - датчанку Иду Якобсен.

Выступающая в этой же весовой категории израильтянка Майя Коган проиграла в схватке за бронзовую медаль польке Александре Ковалевской.