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Молодежный чемпионат Европы по дзюдо. Гая Бар Ор завоевала бронзовую медаль

Дзюдо
время публикации: 16 ноября 2024 г., 17:48 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 17:48
Молодежный чемпионат Европы по дзюдо. Гая Бар Ор завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Польше проходит молодежный чемпионат Европы по дзюдо (спортсмены до 23 лет). В нет принимают участие борцы из 36 стран.

Израильтянка Гая Бар Ор (весовая категория до 70 кг) завоевала бронзовую медаль.

Она победила турчанку Фидан Огель и болгарку Эмили Апостолову. В четвертьфинале Гая проиграла польке Александре Ковалевской, которая также завоевала бронзовую медаль.

В утешительной схватке израильтянка победила немку Сару Мехлау, а в поединке за бронзовую медаль - датчанку Иду Якобсен.

Выступающая в этой же весовой категории израильтянка Майя Коган проиграла в схватке за бронзовую медаль польке Александре Ковалевской.

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