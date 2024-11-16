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Спорт

Бокс. Майк Тайсон проиграл Джейку Полу по очкам

Знаменитые спортсмены
Бокс
время публикации: 16 ноября 2024 г., 08:15 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 08:15
Бокс. Майк Тайсон проиграл Джейку Полу по очкам
AP Photo/Julio Cortez

В Арлингтоне состоялся бой между бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном и Джейком Полом.

Победил 27-летний Пол.

Счет по карточкам 80:72, 79:73 (дважды).

Формат боя 8 раундов по 2 минуты.

В начале боя более активным был 58-летний Тайсон.

В третьем раунде инициативу перехватил Пол. Он чаще попадал, но нокаутировать легенду не сумел.

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