Бокс. Майк Тайсон проиграл Джейку Полу по очкам
время публикации: 16 ноября 2024 г., 08:15 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 08:15
В Арлингтоне состоялся бой между бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном и Джейком Полом.
Победил 27-летний Пол.
Счет по карточкам 80:72, 79:73 (дважды).
Формат боя 8 раундов по 2 минуты.
В начале боя более активным был 58-летний Тайсон.
В третьем раунде инициативу перехватил Пол. Он чаще попадал, но нокаутировать легенду не сумел.
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