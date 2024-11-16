Бокс. Майк Тайсон проиграл Джейку Полу по очкам

В Арлингтоне состоялся бой между бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном и Джейком Полом.

Победил 27-летний Пол.

Счет по карточкам 80:72, 79:73 (дважды).

Формат боя 8 раундов по 2 минуты.

В начале боя более активным был 58-летний Тайсон.

В третьем раунде инициативу перехватил Пол. Он чаще попадал, но нокаутировать легенду не сумел.