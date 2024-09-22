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Бокс. В Лондоне Дюбуа нокаутировал Джошуа

время публикации: 22 сентября 2024 г., 06:43 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 06:43
Бокс. В Лондоне Дюбуа нокаутировал Джошуа
AP Photo/Czarek Sokolowski, file

В Лондоне состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF.

В битве британских гигантов Даниэль Дюбуа в пятом раунде нокаутировал Энтони Джошуа.

Дюбуа провел первую защиту титула, который достался ему после того как от пояса отказался украинец Александр Усик.

Фаворитом боя считался бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа.

В конце первого раунда Дюбуа сбил претендента с ног ударом в челюсть. В третьем раунде Джошуа вновь побывал в нокдауне.

В четвертом раунде Джошуа упал, но нокдаун не зафиксировали. Судья решил, что экс-чемпион поскользнулся.

В пятом раунде Джошуа потряс чемпиона сильным ударом и пошел в атаку, но пропустил нокаутирующий удар.

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